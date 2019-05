Bei einem Baseballspiel in der Universität Memphis in Millington, Tennessee, ist ein Achtjähriger unter ungeklärten Umständen an eine Schusswaffe gelangt. Am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr soll er damit seine Mutter schwer verletzt haben. Dies berichtet unter anderem der US-Sender Fox13.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich die Waffe in einem Jeep aus dem Zweiten Weltkrieg befunden haben, der anlässlich einer Veteranen-Veranstaltung im Stadion ausgestellt war. "Der Junge dachte, es handele sich um eine Spielzeugpistole", sagte der Polizeichef von Millington, Mark Dunbar. "Er hob sie auf, drückte ab und traf aus Versehen seine Mutter."

Der mutmaßliche Besitzer, ein 76-jähriger Mann, wurde voräufig festgenommen. Die Frau wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Das Baseball-Spiel wurde abgesagt, alle Spieler mussten nach dem Vorfall das Feld verlassen. Jetzt laufen die Ermittlungen.