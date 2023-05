Geflüchtete in Texas Achtjähriges Mädchen aus Panama stirbt in Obhut von Grenzkontrolleuren

In den vergangenen Wochen war erneut eine Großzahl von Geflüchteten aus Lateinamerika an der US-Grenze angekommen. Nachdem der Corona-Notstand aufgehoben wurde, endete auch eine Regelung der Trump-Regierung, mit der Geflüchtete leichter zurückgewiesen werden konnten.

In der vergangenen Woche waren Hunderte Migranten auf US-amerikanischem Boden zwischen zwei Grenzmauern in San Diego unter freiem Himmel festgehalten worden. Viele ernährten sich tagelang von Wasser, Chips oder Müsliriegeln und dem, was Freiwillige oder Verkäufer durch die Öffnungen in der Mauer brachten.