In dem über mehrere Runden gehenden Spiel buchstabierte der 14-Jährige aus Largo, Florida, den Berichten nach die englischen und lateinischen Ausdrücke »schistorrhachis«, »aegagrus«, »rommack«, »bathypitotmeter« und »tolsester« korrekt. Sie bezeichnen in dieser Reihenfolge die Behinderung Spina Bifida, Wildziegen, ausgelassenes Spielen, ein Instrument zur Aufzeichnung der Strömungsgeschwindigkeit und der Wassertemperatur sowie die Maut, die von Pächtern an die Herren gezahlt wird, um Bier brauen und verkaufen zu dürfen.