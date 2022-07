Vergleichbare Höhen erreicht in Europa nur »El Gordo«, Spaniens Weihnachtslotterie. Die versetzt regelmäßig das halbe Land in eine Tippfieber-Hysterie und schüttete auch schon Summen über 700 Millionen Euro für ein Einzellos aus – genug, um in der Liste der höchsten Gewinne circa bei Platz acht zu landen. Die Gewinne von El Gordo, die sich seit Jahren insgesamt bei über zwei Milliarden Euro bewegen, gehen aber typischerweise an eine Vielzahl von Tippern: Die Lose sind derart teuer, dass sich gemeinhin Tippgemeinschaften dafür zusammentun. So produzierte El Gordo schon ganze Dörfer von Millionären – in der Regel aber alle mit Einzelgewinnen im einstelligen Millionenbereich.