Zerstörung und Überschwemmungen Tropensturm "Isaias" wütet an der US-Ostküste

Starke Regenfälle, vereinzelte Überschwemmungen und Millionen Stromausfälle: Tropensturm "Isaias" wütete die US-Ostküste entlang. In New York wurde ein Mann in seinem Auto von einem Baum erschlagen.