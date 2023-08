Ein Mann hat sich als verdeckter Polizist ausgegeben und eine Frau in Seattle entführt. Er fuhr sie Hunderte Kilometer zu seinem Haus in Oregon und hielt sie in einer behelfsmäßigen »Gefängniszelle« aus Ziegelsteinen gefangen, bis es ihr gelang, die Tür aufzubrechen und zu entkommen, wie das FBI bekannt gab. Die Frau schlug sich bei ihrem Ausbruch die Hände blutig.