Das Kind erlitt eine Schusswunde in der Brust und überlebte laut dem Anwalt der Familie, Carlos Moore, nur knapp. Am Mittwoch wurde der Junge aus dem Krankenhaus entlassen. Er sei traumatisiert und benötige psychologische Betreuung, so der Anwalt.

Familie fordert Gerechtigkeit

Die Familie des Jungen fordert nun eine Entlassung und Strafverfolgung des Polizisten. Er habe »die Situation eskaliert«, so die Mutter. Bisher wurde der Polizist lediglich vom Dienst suspendiert.