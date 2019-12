USA Familie findet Eule in Weihnachtsbaum

Katie McBride Newman ist ein großer Eulen-Fan. Darum hatte die US-Amerikanerin, Mutter von zwei Kindern, den Weihnachtsbaum in diesem Jahr mit einem guten Dutzend Eulen-Ornamenten geschmückt. Eigentlich nichts zum Fürchten, dachte sie. Doch dann schrie ihre Tochter India beim Blick in den Baum: "Oh mein Gott! Dieses Ornament macht mir Angst!" Das Mädchen brach in Tränen aus.

McBride Newman wollte wissen, wovor sich die Zehnjährige fürchtete, sah nach - und erblickte einen Vogel, der sie anstarrte. "Oh, da ist eine echte Eule", sagte sie. India war weinend in ihrem Zimmer verschwunden.

Fast zwei Wochen muss das Tier bei der Familie aus Georgia verbracht haben, so berichtet es CNN. Die Newmans hatten demnach den Weihnachtsbaum Ende November in einem Geschäft gekauft, also zwölf Tage vor der Entdeckung. Der erste Versuch, das Tier wieder loszuwerden, blieb demnach erfolglos. Die Familie ließ die Fenster über Nacht offen stehen und hoffte, dass die Eule hinausfliegen würde. Doch sie blieb sitzen.

Am Tag darauf dann ein Anruf beim Chattahoochee Nature Center (CNC), einer Non-Profit-Umweltorganisation. Ein erster Rat an die frisch gebackenen Eulen-Eltern: Gebt dem Tier rohes Hühnchen, es habe sicher Hunger.

"Es war surreal, wir sind wirklich ausgeflippt"

Am Samstag kam dann eine CNC-Mitarbeiterin vorbei und fing die Eule ein, gab ihr etwas zu essen und untersuchte sie. Es handele sich um eine Ost-Kreischeule, zitiert CNN einen Sprecher der Umweltorganisation. Diese Art sei verbreitet in Georgia. "Die Eule war recht dünn", sagt Familienvater Billy Newman laut CNN. Es sei also recht wahrscheinlich, dass sie schon im Baum saß, als die Familie ihn kaufte.

"Aber wie kann es sein, dass sie die Eule im Baum nicht bemerkt haben?", fragt ein Facebook-Nutzer unter dem Post von Katie McBride Newman. "Es ist ein sehr dichter Baum, und er war sehr frisch", sagt McBride Newman laut dem britischen "Guardian". Darum hätten sie ihn auch ausgewählt. "Es war surreal, wir sind wirklich ausgeflippt."

McBride Newman beschreibt sich und ihre Familie als Naturfans und Draußenmenschen. "Wir lieben die Wildnis." Dorthin zurück sollte schließlich auch das Tier.

Die CNC-Mitarbeiterin setzte die Eule in einen Käfig und gab eine letzte Anweisung. Die McBride Newmans sollten den Käfig in ein dunkles Zimmer stellen, ihn nach Anbruch der Dunkelheit nach draußen bringen und dort das Gitter öffnen. Dies taten sie. Als sie um halb zehn noch einmal nachsahen, war die Eule verschwunden.