Bergung unmöglich Gekenterter Autofrachter muss auf See abgewrackt werden

Wie richtet man einen zweihundert Meter langen Frachter wieder auf, wenn er gekentert ist? Wie bekommt man das viele tausend Tonnen schwere Wrack von der Stelle - mitsamt seiner Ladung von 4200 Autos im Rumpf?

Gar nicht.

Das hat jetzt das für die Bergung zuständige Havariekommando Unified Command entschieden. Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als das Wrack vor Ort Stück für Stück auseinander zu schneiden und die Fragmente einzeln abzutransportieren. Den Treibstoff an Bord - knapp 900 Tonnen - hat man inzwischen abpumpen können. Die nun anstehende Arbeit des Abwrackens dürfte nach Angaben der US Coast Guard "Wochen und Monate" dauern.

Auf dem Autofrachter war am frühen Morgen des 8. September aus dem Hafen von Brunswick mit dem Ziel Baltimore ausgelaufen, als ein Feuer an Bord ausbrach. Kapitän Jonathan Tennant und der Lotse auf der Brücke entschieden sich, das Schiff in flaches Gewässer zurück zu steuern und kontrolliert auf Grund zu setzen, was nach Ansicht des Havariekommandos Leben gerettet und schlimmere Folgen verhindert hat, berichtet Captain, das Offshore-Nachrichtenportal .

US COAST GUARD/HANDOUT HANDOUT/EPA-EFE/REX "Golden Ray" mit starker Schlagseite, kurz vor der Kenterung vor der Küste von Georgia

Der Frachter der südkoreanischen Reederei Hyundai Glovis hatte dann schnell Schlagseite bekommen und war gekentert. Zwanzig Mitglieder der Besatzung konnten von Rettungskräften, die in Küstennähe unmittelbar zur Stelle waren, direkt geborgen werden. Vier Menschen galten zunächst als vermisst, sie waren im Maschinenraum, tief im Rumpf des Schiffs, eingeschlossen worden.

Einsatzkräfte bohrten zunächst ein Loch in den Rumpf des Frachters, um die Eingeschlossenen mit Wasser und Essen zu versorgen. Durch das erweiterte Loch wurden die Seeleute später auch befreit. Die Bilder der Rettung sehen sie hier:

Eine Bedrohung für die Umwelt ging von dem gekenterten Schiff laut den Behörden vor Ort nicht aus. Trotzdem seien entsprechende Ablaufpläne in Kraft gesetzt worden.