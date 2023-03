Spuren deuten darauf hin, dass Flores die Leiche anschließend unter der Terrasse seines Vaters begrub. Dort fanden Ermittler einen Hohlraum von der Größe eines Sarges und Blutspuren, aus denen sich jedoch keine DNA mehr gewinnen ließ. Die Ermittler gingen davon aus, dass Flores die Leiche zunächst im Garten versteckte und später umbettete.

Da Flores Smart als letzter gesehen hatte, geriet er früh ins Visier der Ermittler. Flores und Smart hatten gemeinsam an der Polytechnischen Universität studiert, er soll ihr monatelang nachgestellt haben. In Verhören verstrickte er sich in Widersprüche. Ein blaues Auge etwa erklärte er mit einem Basketballspiel, an das sich keiner seiner Freunde erinnerte.