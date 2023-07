Mehrere Hai-Angriffe haben an beliebten Stränden bei New York für Aufsehen gesorgt. Laut Mitteilungen von Einsatzkräften in örtlichen Medien wurden in den vergangenen Tagen vermutlich mindestens vier Schwimmerinnen und Schwimmer auf der Halbinsel Long Island östlich der Metropole durch Haibisse verletzt.