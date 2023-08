Flughäfen geschlossen, Menschen evakuiert

In Florida waren durch den Sturm nach Fema-Angaben zunächst rund 300.000 Haushalte ohne Strom. Auch in Georgia und South Carolina seien Stromausfälle zu erwarten, wenn der Sturm über diese Regionen hinwegziehe.

Bereits am Dienstag war der Flughafen in Tampa vorübergehend geschlossen worden. An vielen Schulen Floridas fiel der Unterricht aus. Floridas Gouverneur Ron DeSantis sagte am Mittwochmittag, der Flughafen von Tampa sollte noch im Laufe des Tages wieder geöffnet werden, andere Airports ebenso.

In etlichen Bezirken Floridas waren die Menschen zuvor aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen und vorübergehend bei Verwandten, Freunden oder in Hotels Schutz zu suchen. Das NHC bewertete »Idalia« als »extrem gefährlich«. Schwere Sturmfluten könnten für Hochwasser sorgen, das bis zu etwa 4,5 Meter höher als normal auflaufe.