Auch in Deutschland wird längst über eine Legalisierung von Cannabis diskutiert. Entsprechende Pläne hatte das Bundeskabinett bereits im vergangenen Oktober gebilligt. Dem Beschluss zufolge sollen Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm »Genusscannabis« sollen straffrei, privater Eigenanbau in begrenztem Umfang erlaubt und ein Verkauf an Erwachsene in »lizenzierten Fachgeschäften« und möglicherweise auch Apotheken ermöglicht werden (lesen Sie hier die Pläne im Detail).