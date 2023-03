1 / 8

Im kalifornischen Hesperia, gut 120 Kilometer nordöstlich von Los Angeles, stehen zwei Palmen vor schneebedeckten Bergen. In dem US-Bundesstaat hat es in den Bergregionen in den vergangenen Tagen starke Schneefälle gegeben. Straßen und Zufahrtswege müssen vielerorts von Schnee geräumt und die Stromversorgung vielerorts wiederhergestellt werden, so Kaliforniens Gouverneur.