Das Tier wurde am 28. März 2000 Long Island im US-Bundesstaat New York geboren und verbrachte den größten Teil seines Lebens bei Julie und Bobby Gregory in South Carolina. Im Laufe ihres langen Lebens brachte die rund zwei Kilogramm schwere Pebbles 32 Welpen zur Welt. Guinness World Records hatte das Tier erst im vergangenen Mai zum ältesten lebenden Hund der Welt ernannt.