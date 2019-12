USA Massenkarambolage mit 69 Autos in Virginia

Im US-Bundesstaat Virginia sind 69 Fahrzeuge in einer Massenkarambolage ineinander gefahren. 51 Menschen mussten laut Polizei nach dem Unfall am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) ärztlich behandelt werden, elf von ihnen wurden schwer verletzt. Bislang sei jedoch niemand in Lebensgefahr oder gestorben, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Laut Polizei war es zum Zeitpunkt des Unfalls nahe Williamsburg, einer Kleinstadt etwa 200 Kilometer südlich von Washington, neblig. Ursache des Crashs war anscheinend auch eine vereiste Brücke, auf der die ersten Autos ineinander krachten.

Bray Hollowell / via REUTERS Verkeilte Autos und dichter Nebel auf der vereisten Brücke

Fotos der Szenerie zeigen verkeilte und kaputte Autos mit zerknautschten Hauben und zerborstenen Fenstern. Ein roter Truck liegt auf anderen Autos.

"Es war so beängstigend"

Augenzeuge Ivan Levy sagte der Nachrichtenagentur AP, er habe sein Auto verlangsamt und den Warnblinker eingeschaltet, als er den Nebel gesehen habe. Seine Frau und er seien in zwei unterschiedlichen Wagen gefahren.

"Das nächste, an dass ich mich erinnern kann, ist, dass ich gesehen habe, wie sich Autos aufeinander stapeln", sagte Levy. Er habe noch rechtzeitig bremsen können. Dann habe seine Frau ihn angerufen und ihm gesagt, dass sie in den Unfall verwickelt gewesen sei. "Es war so beängstigend."

VA State Police/via REUTERS Die Räumungsarbeiten dauerten Stunden

Levy sagte, er sei an Autos vorbeigelaufen, um seine Frau zu finden und ihr aus dem kaputten Wagen zu helfen. Gemeinsam seien sie zurück zu seinem Truck gegangen. Er habe ein Erste-Hilfe-Set genommen und angefangen, sich um andere Menschen zu kümmern, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Die Polizei untersucht weiter, wie es zu dem Crash kommen konnte. Rund fünf Stunden dauerte es, bis die Straße wieder geöffnet wurde.