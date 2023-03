An dem Zusammenstoß waren zwei »HH-60 Black Hawk Hubschrauber« beteiligt, die von der 101st Airborne Division betrieben wurden und gegen 22 Uhr Ortszeit in Kentuckys Trigg County abstürzten, wie das Büro für öffentliche Angelegenheiten von Fort Campbell sagte, ohne eine genaue Zahl an Opfern zu nennen.