In Arkansas gab es Tornados in der Hauptstadt Litte Rock und Wynne, der größten Stadt in dem Bundesstaat. In der Gegend rund um Little Rock starb ein Mensch, mehr als zwei Dutzend Verletzte wurden gemeldet. In Wynne berichteten Behörden zunächst von zwei Toten. Häuser wurden zerstört, und begruben mancherorts Menschen unter sich. »Ich bin in Panik und möchte nach Hause, aber ich komme nicht dorthin«, sagte eine Lokalpolitikerin aus Wynne der Nachrichtenagentur AP. »Häuser sind zerstört und Bäume liegen umgekippt auf der Straße.«