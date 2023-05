In den vergangenen Jahren wurden mehrere große Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche in den USA aufgedeckt – unter anderem im US-Bundesstaat Pennsylvania. Seitdem ermitteln in vielen Bundesstaaten die Behörden. Immer neue Fälle kommen ans Licht. Auch weltweit wurden nach und nach in erschreckendem Ausmaß Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche öffentlich. In Deutschland haben mittlerweile viele Bistümer Gutachten zum Umgang ihrer Amtsträger mit Missbrauchsvorwürfen und zum Ausmaß von sexualisierter Gewalt in ihren Pfarreien in Auftrag gegeben oder veröffentlicht.