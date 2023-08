Diamanten, Aktien, Immobilien, Sportwetten

Laut Anklageschrift soll der Missionar über die Jahre mehr als 30 Millionen Dollar gesammelt haben, überwiegend in religiösen Gemeinschaften in Ohio und North Carolina. Allein von einer einzigen Wohltätigkeitsorganisation und ihren Spendern sollen mehr als 22 Millionen Dollar zusammengekommen sein.

Dann kam es wohl doch anders: Ein beträchtlicher Teil des Geldes sei der Anklageschrift zufolge in die eigene Tasche des Mannes gewandert. Etwa eine Million Dollar soll demnach in Online-Sportwetten geflossen sein, eine weitere in Diamanten, Gold und Edelmetalle, außerdem knapp 200.000 Dollar in Aktien. Rund sieben Millionen Dollar soll er zudem in ein Unternehmen gesteckt haben, dass die Farm seiner Familie leitete. Auch Immobilien in Chile soll er für etwa 320.000 Dollar erworben haben. Die Gelder wurden an Briefkastenfirmen weitergeleitet. 2016 verzichtete er sogar auf seine US-amerikanische Staatsbürgerschaft, um Berichterstattungspflichten seiner Finanzen zu umgehen.