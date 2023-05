Nähere Angaben zum Verdächtigen und zu ihren Ermittlungen machte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Zeitung »Minneapolis Star-Tribune« berichtete, Martin sei 76 Jahre alt und lebe rund 20 Kilometer vom Garland-Museum entfernt. Er sagte demnach in einem Telefonat mit der Zeitung: »Ich muss vor Gericht. Ich will nicht mit Ihnen reden.«

Noch vier verbliebene Paare

Die legendären Schuhe waren 2005 in einer nächtlichen Aktion gestohlen worden. Der Täter zertrümmerte in dem Museum in Judy Garlands Geburtsstadt einen Plexiglaskasten, der die Schuhe schützen sollte. 13 Jahre später konnten die US-Bundespolizei FBI und die örtliche Polizei die Schuhe dann finden. Damals erklärten die Behörden, es gebe »mehrere Verdächtige«.