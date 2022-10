Aus der Luft wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar: Hurrikan »Ian« war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde in Florida auf Land getroffen.

»Ian« gilt bereits jetzt als einer der stärksten Stürme, die jemals das Festland der USA erreicht haben. Inzwischen sind mindestens 50 Todesfälle bestätigt.

Noch immer können die Suchmannschaften nicht in alle betroffenen Gebiete vordringen. Das US-Militär setzt seine Erkundungsflüge fort, um nach Vermissten zu suchen.

Zum Teil müssen Opfer des Hurrikans per Hubschrauber gerettet werden mussten, weil Straßen unpassierbar geworden sind – wie hier auf der Insel Sanibel, einem beliebten Reiseziel für Urlauber und Rentner.

Dana Souza, Gemeinde Sanibel Island

»Ich habe mehrere Wirbelstürme erlebt: Hurrikan Wilma, Irma, Charlie, in verschiedenen Gebieten im Südwesten Floridas. Jeder hat ein Ausmaß an Zerstörung mit sich gebracht, das einzigartig war. Aber was ich auf Sanibel gesehen habe, ist etwas ganz anderes als alles, was ich bisher gesehen habe.«

Sanibel Island ist derzeit mit dem Auto nicht zu erreichen ist, da die einzige Autobahn, die die Insel mit dem Festland verbindet durch den Hurrikan zerstört wurde. Die Rettungskräfte evakuieren die gesamte Insel, da die Versorgungslage der Bewohner schwierig ist.

Dana Souza, Gemeinde Sanibel Island

»Unser elektrisches System ist ziemlich zerstört. Unser Abwassersystem ist schwer beschädigt, und unsere öffentliche Wasserversorgung wird gerade geprüft. All diese Infrastrukturen, die wir zur Aufrechterhaltung des Lebens auf der Insel benötigen, sind also schwer beschädigt worden.«

In Florida waren am Wochenende noch rund 1,2 Millionen Haushalte ohne Strom, in den Bundesstaaten South- und North Carolina sowie in Virginia weitere 300.000. Ian hat sich inzwischen zu einem posttropischen Wirbelsturm abgeschwächt. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums ist die Gefahr aber noch nicht gebannt. Man müsse in North- und South Carolina, Virginia und West Virginia weiter mit Sturmfluten und starken Winden rechnen, hieß es.