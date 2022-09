Der Mann hatte am Samstagmorgen gegen 5 Uhr Ortszeit Kontakt mit der Polizei in Tupelo aufgenommen und drohte, die Maschine in ein Walmart zu steuern. Die Polizei verhandelte nach eigenen Angaben mit dem Piloten. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie das Kleinflugzeug über der Stadt kreiste. Später flog es laut Tracking-Websiten auch über andere Gemeinden nördlich von Tupelo. Insgesamt war es mehr als vier Stunden lang in der Luft.