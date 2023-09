Der 54-Jährige hatte am 11. März 2022 nördlich von Dover am Rand einer Landstraße geparkt, sich an den Straßenrand gestellt und ein kleines Pappschild mit der Aufschrift »Radar Ahead« (»Radarfalle voraus«) hochgehalten. Videoaufnahmen vom Handy des Klägers sowie von Kameras in Polizeiwagen zeigen, wie drei Polizisten sich dem Mann nähern, einer ihm das Pappschild wegnimmt und es zerreißt.