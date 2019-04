Bei Suche nach Verdächtigem US-Polizeihund gerät in Kampf mit Stachelschwein

Mehr als 200 Stachel steckten entweder in oder neben seiner Schnauze: In Coos County im US-Bundesstaat Oregon hat ein Schäferhund nach einem Kampf mit einem Stachelschwein schwere Verletzungen davongetragen. Dabei hatte K-9 Odin, so der Name des Polizeihundes, eigentlich die Verfolgung eines mutmaßlichen Verbrechers aufnehmen sollen.

Am Ostersamstag war er von Polizisten eingesetzt worden, um einen flüchtigen 29-Jährigen zu verfolgen. Gegen den Mann lagen gleich mehrere Haftbefehle vor. Dann kam dem Tier offenbar ein Stachelschwein in die Quere. Als K-9 Odin zurückkehrte, war sein Gesicht voller Stachel.

Erst nach einer mehrstündigen Operation konnten die spitzen Stachel entfernt werden. Auch ein Auge war in Mitleidenschaft gezogen worden, die Ärzte konnten es jedoch retten. Unter dem Facebook-Post der Polizeiwache wünschten Nutzer dem Tier eine schnelle Genesung.

Der Verdächtige ist nach wie vor auf der Flucht.