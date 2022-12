Mark Woodley, Sportreporter aus Iowa

»Was gibt es also für einen besseren Zeitpunkt, um den Sportreporter zu bitten, etwa fünf Stunden früher aufzustehen, als er es normalerweise tun würde, sich in den Wind, in den Schnee und in die Kälte zu stellen und anderen Leuten zu sagen, dass sie das nicht tun sollen.«

Eigentlich ist Mark Woodley Sportreporter für den Lokalsender KWWL in Waterloo, Iowa. Als die Kältewelle über den US-Bundesstaat hereinbricht, soll er für einen Wetterreporter einspringen – sichtlich genervt.

Moderator:

»Mark, wie geht es Ihnen da draußen?

Mark Woodley, Sportreporter aus Iowa

»Genau so, wie ich mich vor 8 Minuten gefühlt habe, als Sie mir dieselbe Frage gestellt haben.«

Auf seinem Twitteraccount postet er das Video mit dem Kommentar: »Das kommt davon, wenn man den Sportreporter bittet, in der Morgensendung über einen Schneesturm zu berichten.«

Mark Woodley, Sportreporter aus Iowa

»Ich bin an diese Abendshows gewöhnt, die nur 30 Minuten lang sind. Und normalerweise bin ich bei diesen Shows drinnen. Dies ist also eine wirklich lange Sendung. Schalten Sie die nächsten paar Stunden ein, um zu sehen, wie ich immer launischer werde.

Ich sag dir was, Ryan, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass ich mein Gesicht noch spüren kann. Die schlechte Nachricht ist, ich wünschte, ich könnte es nicht. Kann ich zurück zu meinem normalen Job? Ich bin mir ziemlich sicher, Ryan, dass ihr die Show um eine Stunde verlängert habt, nur weil mich jemand gerne quält. Denn im Vergleich zu vor zweieinhalb Stunden, wird es einfach immer kälter.«

Und dann hat Sportreporter Woodley es vorerst geschafft.

Mark Woodley, Sportreporter aus Iowa

»Live in Waterloo zum letzten Mal heute Morgen, zum Glück unser Zeichen mit dem neuen sieben K WWL.«