Bereits Ende Juli waren die USA von Überschwemmungen heimgesucht worden. In Kentucky waren in Folge der Extremereignisse mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. In manchen Gegenden fielen binnen 24 Stunden rund 20 Zentimeter Regen. Straßen verwandelten sich in Flüsse, zahlreiche Häuser wurden von den schlammig-braunen Fluten überschwemmt. Der Nordarm des Kentucky River erreichte nahe der Ortschaft Whitesburg einen Pegelstand von mehr als sechs Metern. Der bisherige Rekord hatte bei rund 4,50 Metern gelegen.

Nach heftigen Regenfällen hatte es auch in den östlich benachbarten Bundesstaaten Virginia und West Virginia Sturzfluten und Erdrutsche gegeben.