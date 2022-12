Richter Courtney gab den Frauen die Gelegenheit, sich zu dem Urteil zu äußern. »Ich bin nicht die Erste in Wetumpka, die Katzen füttert«, sagte Roberts. »Das haben Leute schon lange vor mir getan. Ich wurde einfach nur erwischt.«

Daraufhin erklärte der Richter: »Sie wurden nicht verurteilt, weil Sie Katzen gefüttert haben.« Roberts konterte: »Ich weiß, denn das ist nicht illegal.«

Die beiden Tieraktivistinnen waren im Juni in Wetumpka festgenommen worden. Der Einsatz wurde auf Video festgehalten und im Netz veröffentlicht, unter anderem vom lokalen Webportal Montgomery Advertiser . Es ist zu sehen, wie die Polizisten den beiden Frauen zunächst die Autoschlüssel abnehmen, sie dann in Handschellen abführen und später ihre Handtaschen durchwühlen. Die Frauen gaben später an, die rüde Behandlung der Polizisten habe blaue Flecken an ihren Armen und Handgelenken hinterlassen.