In seiner 44-jährigen Karriere habe er so etwas noch nicht gesehen, sagte Brewer. »Wir behandeln dies als eine Rettungsaktion, aber wir sind ziemlich sicher, dass wir uns im Moment in einem Bergungsmodus befinden«, sagte er mit Blick auf die Vermissten. Die Gegend sei schwer zugänglich.

Hitzewelle im Süden, Überschwemmungen im Norden

Die USA werden derzeit von Wetterextremen heimgesucht. Während Millionen Menschen im Süden des Landes unter einer Hitzewelle ächzen, war es im Nordosten in den vergangenen Tagen immer wieder zu heftigen Überschwemmungen gekommen.

Auch in anderen Teilen der Ostküste kam es zu heftigen Regenfällen, so auch in Vermont. Die Behörden dort sagten, dass Erdrutsche am Sonntag zu einem Problem werden könnten, da der Staat nach tagelangen Überschwemmungen mit weiteren Regenfällen zu kämpfen hat.