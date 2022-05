In der Stadt Buffalo im US-Bundesstaat New York hat ein junger Mann mindestens zehn Menschen getötet und drei verletzt. Der 18-Jährige soll in einem überwiegend von Afroamerikanern bewohnten Stadtteil das Feuer auf Menschen eröffnet haben. Die Tat übertrug er live im Internet. Die Bundespolizei FBI geht von einem rassistischen Motiv aus.

Bei der Tatwaffe handelt es sich laut »Washington Post« um ein gebrauchtes halbautomatisches Gewehr des Typs Bushmaster XM-15, das der Täter in der Nähe seiner Heimatstadt bei einem lizensierten Waffenhändler erworben haben soll. Danach habe er eigenhändig die Waffe so präpariert, dass sie mit mehr Munition genutzt werden konnte.

Derweil werden weitere Details bekannt. So berichtet die » Washington Post «, dass der Tatverdächtige ein sogenanntes Magazin mit hoher Kapazität genutzt habe – ein Schusswaffenmagazin, das es erlaubt, mehr als die vorgesehene Standardanzahl an Patronen aufzunehmen.

US-Bundesstaat New York: Mehrere Tote nach Schüssen in Supermarkt in Buffalo

US-Bundesstaat New York: Mehrere Tote nach Schüssen in Supermarkt in Buffalo

US-Bundesstaat New York: Mehrere Tote nach Schüssen in Supermarkt in Buffalo

US-Bundesstaat New York: Mehrere Tote nach Schüssen in Supermarkt in Buffalo

Im Bundesstaat New York sind solche Magazine mit mehr als zehn Schuss verboten. In längeren Online-Posts soll der Verdächtige sein Waffenarsenal beschrieben und erklärt haben, dass er für seine Tat ein Magazin mit 30 Schuss bevorzuge, damit er nicht so häufig nachladen müsse. Der 18-Jährige war am Samstag festgenommen und des mehrfachen Mordes angeklagt worden.

»Sobald eine Waffe den Laden verlassen hat, hast du keine Kontrolle mehr«

Der Besitzer des Waffengeschäfts hatte der »New York Times« und dem Sender ABC am Sonntag bestätigt, dass er dem 18-Jährigen die Waffe verkauft hat. »Ich hatte die bestimmte Waffe in diesem bestimmten Moment vorrätig. Und dieser bestimmte Kerl hat sie gekauft«, sagte der Geschäftsinhaber aus Conklin im US-Bundesstaat New York. »Sobald eine Waffe den Laden verlassen hat, hast du keine Kontrolle mehr.«