Kein Trinkwasser, keine Toilettenspülung, Gefahr bei Bränden: Die Stadt Jackson in den USA kämpft mit einem Mangel an Trinkwasser und fließendem Wasser allgemein. Der Gouverneur des Bundesstaates Mississippi, Tate Reeves, berichtete am Montagabend (Ortszeit) von schwerwiegenden Problemen im Wasseraufbereitungssystem von Jackson. Derzeit habe die Stadt mit etwa 150.000 Einwohnern »kein verlässliches fließendes Wasser in großem Umfang«.