Verheerende Waldbrände im Westen, tödliche Überschwemmungen im Osten. Die Menschen in den USA haben derzeit gegen mehrere Naturkatastrophen zu kämpfen. Im Bundesstaat Kentucky im Osten der USA gab es extreme Überschwemmungen. 13 Bezirke des Bundesstaats sind betroffen, insbesondere Regionen, die nach dem Niedergang der Kohleindustrie von Armut geprägt sind.

Rachel Patton, Anwohnerin

»Alles ist weg. Es ist einfach alles weg. Mein ganzes Leben ist zerstört.«

Ungewöhnlich starke Regenfälle innerhalb kurzer Zeit hatten die Fluten ausgelöst.

Rachel Patton, Anwohnerin

»Wir mussten aus dem Haus schwimmen. Und es war kalt, es stieg mir über den Kopf. Es war… gruselig!«

Nach neuesten Angaben kamen in Kentucky mindestens 25 Menschen ums Leben.

Andy Beshear, Gouverneur Kentucky

»Diese Zahl wird weiter steigen. Normalerweise verlieren wir nicht so viele Menschen bei Überschwemmungen. Diesmal ist es wirklich schlimm. Ich fürchte, wir werden noch in Wochen Leichen finden.«

Viele Straßen und Brücken in der bergigen Region wurden beschädigt oder zerstört. Rettungskräfte und Anwohner suchen weiter nach Überlebenden. Auch die Nationalgarde ist im Einsatz. Der Nordarm des Kentucky River erreichte einen Pegelstand von mehr als sechs Metern. Der bisherige Rekord hatte bei rund 4,50 Metern gelegen. Für die Opfer sind inzwischen zahlreiche Hilfsaktionen angelaufen.

Während die Menschen in Kentucky gegen Wassermassen kämpfen, gibt es in anderen Bundesstaaten davon viel zu wenig. Besonders betroffen von verheerenden Waldbränden ist derzeit Kalifornien, wo sich das McKinney Fire über Nacht von einem Quadratkilometer Fläche auf 160 Quadratkilometer Fläche ausdehnte. Grund dafür: große Trockenheit und starke und wechselnde Winde. Dabei hat die Hauptsaison für Waldbrände in Kalifornien noch gar nicht begonnen. Die Anwohner versuchen sich so gut es geht darauf vorzubereiten.

Jerry Caputo, Anwohner

»Sie brauchen einen Wassertank. Sie brauchen auch einen Anschluss für Feuerwehrschläuche. Sie brauchen eine Sprinkleranlage im Haus. Sie brauchen eine bestimmte Vegetation rund um das Haus. Sie muss heimisch in der Region sein. Und sie muss mindestens acht Meter vom Haus entfernt stehen.«

Die Menschen in Kalifornien fürchten schon jetzt, dass ihnen eine ungewöhnlich starke Waldbrandsaison bevorsteht. Nach Einschätzung von Experten ist die Häufung solcher extremer Wetterphänomene eine Folge des vom Menschen verursachten Klimawandels.