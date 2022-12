1 / 16

Omaha im US-Bundesstaat Nebraska: So romantisch, wie es hier scheint, ist es nicht. Für rund 180 Millionen Menschen in den USA gelten Wetterwarnungen. Betroffen sind vor allem der Norden und der Mittlere Westen des Landes – aber auch der Süden der USA. In einigen Gebieten dürften die Temperaturen Behörden zufolge auf bis zu minus 50 Grad Celsius sinken.