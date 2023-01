Am Montag meldete sich dann das zuständige Gesundheitsamt. Es habe keine hundertprozentige Übereinstimmung mit einer DNA in der nationalen Datenbank gegeben. »Interessanterweise gab es eine partielle Übereinstimmung mit einem Fall aus dem Jahr 1947, der sich im Bereich der 34. Straße in New York ereignete«, heißt es in der Mitteilung. Der Film »Das Wunder von Manhattan« aus dem Jahr 1947 heißt im Original »Miracle on 34th Street«.