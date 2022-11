Bei einer Flugshow im US-Bundesstaat Texas sind zwei Flugzeuge zusammengestoßen und abgestürzt.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA bestätigte den Unfall der Boeing B-17 und der Bell P-63, die für eine Show in Gedenken an den Zweiten Weltkrieg in Dallas flogen. Zuvor hatten bereits Videos in den sozialen Netzwerken die Runde gemacht.