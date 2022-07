Bei CBS hieß es, Aiden sei im Chaos nach den Schüssen von seinen Eltern getrennt worden. Ein Paar habe den Jungen in der Obhut einer fremden Frau entdeckt, die aber offensichtlich unter Schock gestanden habe. Das Paar habe das Kind daraufhin mit sich genommen. Über soziale Medien suchten sie nach Angehörigen des Kindes. Später sei Aiden dann von der Polizei an seine Großeltern übergeben worden.

Im Internet wurde zu Spenden für Aiden aufgerufen. Auf einer Gofundme-Seite kamen bis Mittwochnacht (Ortszeit) über 1.700.000 Dollar zusammen - mehr als drei Mal so viel wie die Zielsumme von 500.000 Dollar. Mehr als 32.000 Menschen hatten zu dem Zeitpunkt gespendet. »Im Alter von zwei Jahren wurde Aiden in die unvorstellbare Situation gebracht, ohne seine Eltern aufzuwachsen«, hieß es in dem Aufruf. Nun habe der Junge einen langen und schweren Weg vor sich, »um Stabilität zu finden und schließlich das Leben als Waise zu meistern«.