»Diese zusätzlichen Sekunden sind in einigen Fällen lebenswichtig«

In Spanien arbeiten derzeit etwa 30 Piloten und ihre Drohnen mit Rettungsschwimmern an 22 Stränden in zusammen. Sie bieten eigenen Angaben zufolge in den kritischen Momenten eines möglichen Ertrinkens schnelle Unterstützung, bevor die Rettungsschwimmer die Person in Not erreichen können.

»Diese zusätzlichen Sekunden sind in einigen Fällen lebenswichtig und ermöglichen es den Rettungsteams auch, sich der Person ruhiger und vorsichtiger zu nähern«, sagte Pedrero.