Der offensichtlich psychisch kranke Tobias R. hatte 2020 in Hanau aus rassistischen Motiven neun Menschen getötet. Anschließend erschoss er in seinem Elternhaus seine Mutter und sich selbst. Sein Vater war offenbar anwesend. Er wurde kurz danach in dem Haus im Hanauer Stadtteil Kesselstadt festgenommen, in dem er noch heute wohnt. Die Ermittlungen ergaben zwar keine direkte Tatbeteiligung des Vaters. Allerdings wurde deutlich, dass er ähnlichen Verschwörungstheorien und rechtsextremen Weltbildern anhängt wie sein Sohn. In einer Vernehmung sagte er, sein Sohn sei das Opfer einer weltweit agierenden Geheimdienstorganisation.