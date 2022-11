Angelo Becciu ist wegen Veruntreuung im Vatikan angeklagt. Nun kommt heraus: Er hat auch noch heimlich ein Telefongespräch mit Papst Franziskus aufgezeichnet. In der Aufnahme vom Juli 2021 kurz vor Beginn seines Prozesses bat der italienische Kardinal den Papst zu bestätigen, dass er Gelder für die Befreiung einer in Mali entführten kolumbianischen Nonne genehmigt habe, berichteten italienische Medien am Freitag. Das Telefonat wurde demnach bei einer Anhörung am Donnerstag abgespielt.