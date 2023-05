Das Denkmal wird von einigen Portugiesen abgelehnt, da es von und während der Salazar-Diktatur errichtet wurde, um die nationale Identität und die koloniale Expansion des Landes in Afrika zu fördern. Salazar regierte Portugal von den Dreißigerjahren an bis 1968 und starb 1970. Ein Militärputsch im Jahr 1974 stürzte die Diktatur und ebnete für Portugal den Weg, die Kriege in seinen afrikanischen Kolonien zu beenden und ihnen die Unabhängigkeit zu gewähren.