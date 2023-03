Knapp vier Jahre ist es her, dass der Vatikan schärfere Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche erlassen hat. Nun hat Papst Franziskus die Regeln noch einmal erweitert. Das Kirchenoberhaupt legte am Samstag eine aktualisierte Fassung des 2019 erlassenen apostolischen Schreibens »Vos estis lux mundi« (»Ihr seid das Licht der Welt«) vor. Der Pontifex bestätigt damit die bestehenden Maßnahmen, ordnet allerdings zugleich Neuerungen und Erweiterungen an. Die neue Fassung soll am 30. April in Kraft treten.