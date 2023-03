Audienzen gestrichen Papst Franziskus wegen Bronchitis in Klinik – Ärzte melden Besserung

Am Mittwoch wurde Papst Franziskus mit einer Bronchitis in ein Krankenhaus eingeliefert. Einem Vatikansprecher zufolge geht es dem 86-Jährigen nun wieder besser. Unklar bleibt, ob er an den Ostermessen teilnehmen kann.