Aus ihnen geht hervor, wie die Menschen den Papst um Hilfe etwa bei der Flucht, bei Familienzusammenführungen oder um finanzielle Unterstützung baten. Er zeigt auch, wie der Vatikan reagierte. Der Historiker David Kertzer deutete laut der Nachrichtenagentur AP in einem jüngst erschienenen Buch (»The Pope At War«) über die seit 2020 verfügbaren Unterlagen an, der Vatikan habe sich vor allem um Juden gekümmert, die zum Christentum konvertiert seien. Öffentliche Aussagen gegen Adolf Hitler oder den italienischen Diktator Benito Mussolini habe Pius XII. laut Kertzer jedoch vermieden, um die Faschisten nicht gegen die Kirche aufzubringen.