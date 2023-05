Ein Gendarm wollte das Auto stoppen und schoss mit einer Pistole auf die Vorderreifen, traf aber nur den vorderen linken Kotflügel. Der Wagen hielt nicht, sondern drang weiter in den Vatikan vor. Letztlich gelangte er bis in den Damasushof – und damit praktisch bis zum Eingang des Apostolischen Palastes. Hier werden unter anderem Staatsgäste vorgefahren und von dort zum Papst geführt.

Ärzte berichten von einer »psychophysischen Störung«

Wie der Vatikan mitteilte, stieg der Fahrer dann aus dem Auto aus und wurde von den Einsatzkräften festgenommen. Bei einer umgehenden Untersuchung stellten die Ärzte der Gesundheitsdirektion des Vatikanstaates eine »psychophysische Störung« fest, wie es hieß. Der Mann – laut Nachrichtenagentur Ansa ein Italiener – wurde am Abend in der vatikanischen Gendarmeriekaserne in Gewahrsam genommen.