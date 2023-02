Wohl keine Auswirkungen auf das Trinkwasser

Das Unglück ereignete sich am Montagabend. »Die Welle ist jetzt durch«, sagte Kreissprecherin Hitzemann am Nachmittag. Auf das Trinkwasser soll der Gülle-Abfluss Hitzemann zufolge nach ersten Erkenntnissen keine Auswirkungen gehabt haben. Zwar gebe es an der Fließstrecke Brunnen – diese lägen aber so tief, dass sie nicht betroffen seien.