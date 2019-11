Angesichts der enormen Schäden durch die heftigen Überschwemmungen in Venedig hat die Regierung in Rom Hilfe angekündigt. "Die Katastrophe, die Venedig getroffen hat, ist ein Stich in das Herz unseres Landes", sagte Regierungschef Giuseppe Conte bei einem Besuch der Lagunenstadt. Sein Kabinett sei bereit, Hilfsgelder freizugeben. Die Regierung will am Nachmittag den Notstand für Venedig ausrufen, um schneller Mittel bereitstellen zu können.

Weite Teile Venedigs leiden derzeit unter dem schwersten Hochwasser seit mehr als 50 Jahren. Durch die Wassermassen wurden viele Anlegestellen für die berühmten Touristen-Gondeln weggerissen. Der Markusplatz und der Dom wurden überflutet, genauso wie Hotels, Geschäfte und Wohnhäuser. Schiffe gingen unter, Gemäuer wurden zerstört. Mindestens ein Mensch starb.

Bürgermeister Luigi Brugnaro hatte die Schäden am Mittwoch auf mehrere hundert Millionen Euro beziffert. "Wir bitten die Regierung, uns zu helfen, die Kosten werden hoch sein", schrieb Brugnaro auf Twitter. Er machte den Klimawandel für die Überschwemmungen verantwortlich. Ähnlich äußerte sich auch Umweltminister Sergio Costa. "Die Erderwärmung wird unseren Planeten zerstören, wenn wir nicht sofort gegensteuern", schrieb er auf Facebook.

Einige Einwohner Venedigs machten dagegen Korruption für die Katastrophe verantwortlich. Sie werfen Politikern vor, die Stadt an Tourismus- und Kreuzfahrtunternehmen verkauft zu haben und sich nicht wirklich um den Schutz zu kümmern.

Das bereits seit 2003 in Bau befindliche Sturmflutsperrwerk "Mose", in das schon sechs bis sieben Milliarden Euro investiert wurden, ist noch immer nicht funktionstüchtig. Es soll die Stadt mit ausfahrbaren Barrieren vor Hochwasser schützen.

Bürgermeister Brugnaro dringt darauf, das skandalgeplagte Flutschutz-Vorhaben fertigzustellen. Er ist der Meinung, dass Katastrophen wie das jetzige Hochwasser mit "Mose" vermieden werden können. Jedoch verzögert sich der Bau seit Jahren wegen Korruptionsskandalen und auch Kritik von Umweltschützern. Medien nennen das Projekt "die große Unvollendete".

Regierungschef Conte sagte nun, der Bau sei zu "92 bis 93 Prozent" fertig. "Venedig ist ein Kulturerbe Italiens und der Menschheit. Es ist notwendig, dass eine Serie von historischen Problemen gelöst wird."

Der italienische Zivilschutz warnte unterdessen vor neuen Unwettern mit starkem Wind in der Region Venetien. Der Wasserstand soll allerdings bei weitem nicht das Rekord-Niveau wie in der Nacht zu Mittwoch erreichen.

Das Kulturministerium will am Donnerstag den Markusdom auf Schäden prüfen. Kulturminister Dario Franceschini sprach von einem Notfall. Kulturdenkmäler seien durch salziges und schmutziges Wasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Kunstwerke in Sammlungen oder Material in Archiven und Bibliotheken seien aber nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt worden.

Schulen und Kindergärten sollten auch am Donnerstag geschlossen bleiben, der Schiffsverkehr war extrem eingeschränkt. Die Oper La Fenice sagte Aufführungen ab. Die Kunst-Biennale teilte dagegen mit, wieder zu öffnen, nachdem das Gelände am Mittwoch gesperrt war und die Kunstwerke auf Schäden überprüft wurden.