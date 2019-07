In Venedig sind Passanten und Fahrgäste eines Kreuzfahrtschiffs offenbar nur knapp einem schweren Unfall entkommen. Die "Costa Deliziosa" fuhr während eines Unwetters gefährlich nahe an der Pier bei den Giardini im Stadtteil Castello heran, wo das Kunstfestival Biennale stattfindet.

Das fast 300 Meter lange Schiff, das über 2800 Gäste an Bord nehmen kann, verfehlte nur knapp eine Yacht und weitere Boote, wie auf im Internet verbreiteten Videos zu sehen ist. Verletzt wurde bei dem Manöver nach ersten Erkenntnissen offenbar niemand.

Der Vorfall dürfte die in Venedig hitzig geführte Debatte über ein erträgliches Ausmaß des Tourismus in der Stadt neu entfachen (mehr über das Thema lesen Sie hier). Erst vor wenigen Wochen war ein Kreuzfahrtschiff der MSC Cruises in der italienischen Lagunenstadt beim Anlegen außer Kontrolle geraten und in ein Boot voller Reisegäste gekracht. Vier Menschen wurden verletzt.

Video: Kreuzfahrtschiff rammt Touristenboot

Video Giovanni Pellysate

Die Kreuzfahrtgesellschaft machte ein "technisches Problem" für den Unfall verantwortlich. Dass die gigantischen Schiffe überhaupt durch die Lagune der Weltkulturerbestadt fahren, ist höchst umstritten. Kritiker wollen die großen Kreuzfahrtschiffe komplett aus Venedig verbannen. Bisher fahren sie im Kanal von Giudecca in Sichtweite von Sehenswürdigkeiten wie dem Markusplatz.

Der Bürgermeister der Stadt, Luigi Brugnaro, erklärte bereits nach dem Unfall im Juni, das der Vorfall "der x-te" Beweis sei, dass in dem Kanal keine Kreuzfahrtriesen mehr fahren könnten. Auch Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli erklärte, Venedig müsse besser geschützt werden.