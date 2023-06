Venezuela Zwölf Tote bei Grubenunglück

Bereits 2001 gab es ein Unglück in derselben Goldmine

Demnach war die Gruppe zuvor unbefugt in die seit Jahren geschlossene Mine eingedrungen, als heftige Regenfälle das Gelände überfluteten und so die Sauerstoffversorgung der mutmaßlich illegalen Bergarbeiter kappten. Fünf der Leichen wurden den Angaben zufolge am Freitag und sieben weitere am Samstag geborgen. Bislang wurde noch keiner der Toten identifiziert.