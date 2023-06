Nachdem die Polizei sich eine Verfolgungsjagd mit einem Mann in Nordrhein-Westfalen lieferte, stoppten sie den Fahrer mit Schüssen. Sechs Beamte gaben bei dem Einsatz mehr als 30 Schüsse ab, wie die Staatsanwaltschaft in Detmold und die Polizei in Bielefeld am Mittwoch mitteilten. Der Verdächtige, der fünfmal getroffen wurde, sei inzwischen außer Lebensgefahr.