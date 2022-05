Simbabwe hat europäische Staaten um Unterstützung dabei gebeten, Elfenbein zu verkaufen. Sein Land verwahre derzeit Elfenbein und Nashorn-Horn im Wert von etwa 600 Millionen Dollar, sagte Fulton Mangwanya, Leiter der simbabwischen Parkbehörde, zu europäischen Botschaftern am Montag in der Hauptstadt Harare. Dies sei eine »Last«, die für das Land im Süden Afrikas »sehr schmerzhaft« sei.

Der internationale Handel mit Elfenbein, aus dem die Stoßzähne von Elefanten bestehen, ist seit 1989 durch das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten frei lebenden Tieren und Pflanzen (CITES) untersagt. Doch der Schmuggel geht weiter. Wilderer töten in Afrika jährlich Tausende Elefanten. Am größten ist die Nachfrage nach Elfenbein in Asien.

Mangwanya bat die Europäer um Erlaubnis für den »einmaligen Verkauf unserer nationalen Elfenbein-Bestände«. Der nationale Parkdirektor sagte, die Erlöse aus dem Verkauf würden genutzt, um Gemeinden in der Nähe von Wildtier-Reserven zu unterstützen. Zusammentreffen mit Elefanten sind für Menschen oft lebensgefährlich: Allein in Simbabwe haben Elefanten in diesem Jahr bisher 60 Menschen getötet. In den vergangenen Jahren soll sich die Zahl der Elefanten in Simbabwe nach offiziellen Angaben mehr als verdoppelt haben und auf gut 100.000 angestiegen sein.